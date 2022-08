Kepa al Napoli, quando e con che formula si chiude la trattativa (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo una lunga attesa il Napoli sta per mettere definitivamente le mani su un nuovo portiere: Kepa Arrizabalaga. L’attuale (e ancora per poco) estremo difensore del Chelsea andrà a prendere il posto lasciato vacante da David Ospina, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno di quest’anno. Questo nuovo innesto farà certamente felice Luciano Spalletti, che non ha mai eccessivamente apprezzato Alex Meret e che è pronto ad accogliere un portiere di livello internazionale. FOTO: Getty – Kepa ChelseaIl futuro di Kepa è ormai delineato: arriverà a Napoli in prestito, con il Chelsea che pagherà il 75% dello stipendio. Tra l’altro, ieri i Blues hanno trovato l’accordo con Gabriel Slonina, numero 1 dei Chicago Fire che ha soltanto 18 anni e di cui si parla molto bene. Per questo motivo, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo una lunga attesa ilsta per mettere definitivamente le mani su un nuovo portiere:Arrizabalaga. L’attuale (e ancora per poco) estremo difensore del Chelsea andrà a prendere il posto lasciato vacante da David Ospina, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno di quest’anno. Questo nuovo innesto farà certamente felice Luciano Spalletti, che non ha mai eccessivamente apprezzato Alex Meret e che è pronto ad accogliere un portiere di livello internazionale. FOTO: Getty –ChelseaIl futuro diè ormai delineato: arriverà ain prestito, con il Chelsea che pagherà il 75% dello stipendio. Tra l’altro, ieri i Blues hanno trovato l’accordo con Gabriel Slonina, numero 1 dei Chicago Fire che ha soltanto 18 anni e di cui si parla molto bene. Per questo motivo, ...

