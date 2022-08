Juventus, Gazzetta: “Bianconeri sul mercato, Paredes per aspettare Pogba” (Di lunedì 1 agosto 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, la Juventus sta davvero andando forte sul mercato, ma dopo l’infortunio di Pogba si deve mettere il turbo. “Serve Paredes Le prossime mosse dipenderanno molto dal verdetto del Polpo. In ogni caso la Juventus aveva già messo in preventivo di andare a prendersi un regista di ruolo, per permettere a Locatelli (che pure sta facendo bene in quella posizione) di sfruttare di più le sue caratteristiche da mezzala. Da Pirlo a Pjanic, Allegri ha sempre avuto un play che facesse girare la squadra, tranne la scorsa stagione, quando infatti ha giocato spesso con due mediani a centrocampo. Ora il 4-3-3 impone una rivisitazione della terra di mezzo e sopratutto alla luce dell’assenza di Pogba, serve un ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 1 agosto 2022)- Come riporta la, lasta davvero andando forte sul, ma dopo l’infortunio disi deve mettere il turbo. “ServeLe prossime mosse dipenderanno molto dal verdetto del Polpo. In ogni caso laaveva già messo in preventivo di andare a prendersi un regista di ruolo, per permettere a Locatelli (che pure sta facendo bene in quella posizione) di sfruttare di più le sue caratteristiche da mezzala. Da Pirlo a Pjanic, Allegri ha sempre avuto un play che facesse girare la squadra, tranne la scorsa stagione, quando infatti ha giocato spesso con due mediani a centrocampo. Ora il 4-3-3 impone una rivisitazione della terra di mezzo e sopratutto alla luce dell’assenza di, serve un ...

Gazzetta_it : Oggi in #primapagina la #Juventus che continua a spendere, la LuLa che splende nell'Inter e la Roma che brilla con… - Gazzetta_it : Locatelli: 'Più palloni tocco più son contento. E gioco con la mia squadra del cuore' #Juventus - Gazzetta_it : La paura di Pogba: rischia di tornare nel 2023 - ElBuitr64021431 : @1FilmAlGiorno @teo_acm @Gazzetta_it Ma Arturi non ne fa una questione tecnica, ma di idea investimenti. L'Inter pu… - ZonaBianconeri : RT @serie_a24: #Juventus, Gazzetta: “Bianconeri sul mercato, Paredes per aspettare Pogba” -