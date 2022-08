GdS – Milan, chi è Leonardo D’Alessio, preso dalla Roma (Di lunedì 1 agosto 2022) 2022-07-31 15:42:16 Arrivano conferme dalla GdS: L’ultimo colpo baby di Massara è Leonardo D’Alessio, 18 anni: lui in fascia e il fratello Francesco a centrocampo. Però Leo in giallorosso era chiuso… Se l’occhio di Ricky Massara colpisse ancora come nei due casi precedenti, a Milanello potrebbero già stappare lo champagne. Tanto per fare un esempio, anzi due: il dirigente del Milan è colui che ha convinto Monchi a inserire Zaniolo nella trattativa Nainggolan (il d.s. spagnolo puntava su Radu), ed è sempre lui che si è inventato la recompra a 10 milioni con il Sassuolo per riportare a casa Lorenzo Pellegrini. Adesso Massara ha portato al Milan, con la collaborazione di Maldini, che del dirigente che Walter Sabatini chiamava “il sabaudo” si fida ciecamente, Leonardo ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 1 agosto 2022) 2022-07-31 15:42:16 Arrivano confermeGdS: L’ultimo colpo baby di Massara è, 18 anni: lui in fascia e il fratello Francesco a centrocampo. Però Leo in giallorosso era chiuso… Se l’occhio di Ricky Massara colpisse ancora come nei due casi precedenti, aello potrebbero già stappare lo champagne. Tanto per fare un esempio, anzi due: il dirigente delè colui che ha convinto Monchi a inserire Zaniolo nella trattativa Nainggolan (il d.s. spagnolo puntava su Radu), ed è sempre lui che si è inventato la recompra a 10 milioni con il Sassuolo per riportare a casa Lorenzo Pellegrini. Adesso Massara ha portato al, con la collaborazione di Maldini, che del dirigente che Walter Sabatini chiamava “il sabaudo” si fida ciecamente,...

