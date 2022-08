Como in delirio, Fabregas si presenta con il botto: la Serie A, la condizione fisica e i gol a Buffon (Di lunedì 1 agosto 2022) Cesc Fabregas è un nuovo calciatore del Como, il club cadetto ha piazzato un colpo incredibile per la categoria. Lo spagnolo non ha bisogno di presentazioni, è un calciatore di livello altissimo in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Il Como non può nascondersi, punta almeno ai playoff. L’ex Chelsea, Barcellona e Arsenal si è presentato in conferenza stampa. “Voglio riportare il club dove merita, la Serie A. Grazie alla società per aver creduto in me, grazie anche alla mia famiglia che è sempre stata disposta a seguirmi nella mia carriera. Arrivo qui con la stessa ambizione che mi ha sempre contraddistinto sono qui per giocare, fare bene e vincere le partite”. “Ho deciso di venire qui per tanti motivi. Ho avuto la possibilità di parlare con Dennis (Wise, ndr), da due ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) Cescè un nuovo calciatore del, il club cadetto ha piazzato un colpo incredibile per la categoria. Lo spagnolo non ha bisogno dizioni, è un calciatore di livello altissimo in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Ilnon può nascondersi, punta almeno ai playoff. L’ex Chelsea, Barcellona e Arsenal si èto in conferenza stampa. “Voglio riportare il club dove merita, laA. Grazie alla società per aver creduto in me, grazie anche alla mia famiglia che è sempre stata disposta a seguirmi nella mia carriera. Arrivo qui con la stessa ambizione che mi ha sempre contraddistinto sono qui per giocare, fare bene e vincere le partite”. “Ho deciso di venire qui per tanti motivi. Ho avuto la possibilità di parlare con Dennis (Wise, ndr), da due ...

