Como | Fabregas | ‘Grazie per aver creduto in me Voglio riportare la città in Serie A’

FBiasin : Cesc #Fàbregas è ufficialmente un nuovo giocatore del #Como e giocherà qua. Chiamalo scemo. - DiMarzio : .@Como_1907, @cesc4official si presenta: 'Sono qui per vincere. L'obiettivo è conquistare la promozione in Serie A' - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: L'attesa è finita. Como show: Cesc Fabregas veste la maglia biancoblù - Emma_DMW : RT @DiMarzio: .@Como_1907, continua il @cesc4official-day: 'Qui un progetto migliore della #MLS' #Calciomercato #SerieB - 100Cleofe : RT @cervellerap: UFFICIALE: Cesc #Fabregas è un nuovo calciatore del #Como. Il club lombardo ha depositato il contratto fino al 2024 dello… -

: ENTUSIASMO, IN CENTINAIA ALLO STADIO Cori, sciarpe, bandiere e tanto entusiasmo: così i tifosi delhanno accolto Cescdavanti allo stadio Sinigaglia. Il 35enne ...La giornata live I dettagli dell'affare Cescha scelto ilper la sua prima avventura nel calcio italiano: firmerà un contratto per le prossime due stagioniSelfie, autografi e sciarpa intorno al collo per mandare in visibilio i tifosi al suo arrivo Nella mattinata di oggi è stato depositato il contratto di Cesc Fabregas e il giocatore si è presentato ai ...Adesso c'è anche l'ufficializzazione: il Como, come informa il sito della Lega calcio di Serie B, ha tesserato lo spagnolo Cesc Fabregas, ...