Claudia Cardinale è ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà? (Di lunedì 1 agosto 2022) E' vero ciò che si legge su Dagopsia, ciò che il sito riporta su Claudia Cardinale? Non è un banale pettegolezzo ma è un'indiscrezione che è sempre più forte e che rattrista tutti. La voce sempre più insistente è che Claudia Cardinale è ricoverata in una casa di riposo contro la sua volontà. Lo riporta Dagospia che riprende le parole di un'amica romana dell'attrice. L'ultima volta che Claudia Cardinale è apparsa in pubblico è lo scorso maggio a Tunisi; per ritirare l'omaggio che la città ha voluto farle per la sua lunga carriera e per le origini tunisine. Da quel momento non si sa più niente dell'artista. E' dal 26 aprile che anche la sua oagina Instagram è ferma a una vecchia foto in bianco e nero con ...

