Chubais grave in Sardegna | sospetti di avvelenamento

Anatoly Chubais, ex uomo di fiducia di Vladimir Putin che da mesi ha lasciato la Russia perché contrario all'invasione dell'Ucraina, è stato improvvisamente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Olbia, in Sardegna. L'uomo politico russo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Chubais si trovava in vacanza in un resort della Costa Smeralda. A dare la notizia del suo ricovero è stato il quotidiano La Repubblica il quale rivela che, dopo un primo allarme per un sospetto avvelenamento, adesso l'ipotesi prevalente è che possa trattarsi dei sintomi di una malattia neurologica. "Improvvisamente – avrebbe raccontato ai medici – ho cominciato ad avere difficoltà a muovere gambe e braccia". Foto Ansa/Epa Sergei Ilnitsky. Dopo il trasporto in ospedale i sanitari hanno avvisato la polizia che ha inviato i suoi tecnici.

