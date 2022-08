Cani in spiaggia, cosa c’è da sapere (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Si può andare in spiaggia con il cane o si rischia una multa se non allontanati? Ecco qualche indicazione utile redatta dall’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). Anzitutto è bene distinguere tra spiaggia libera e privata. In caso di spiaggia privata, i singoli concessionari possono dedicare ai Cani zone, se non l’intero stabilimento, avendo una specifica autorizzazione comunale. Il numero di spiagge aperte ai Cani è in crescita. Quanto alle spiagge libere, ogni anno le Regioni, con ordinanza balneare, fissano le prescrizioni che riguardano l’accesso e l’uso della spiaggia, lasciando ai singoli Comuni la possibilità di determinare le zone libere ai Cani. Fatta questa premessa, risultano ancora presenti ordinanze comunali ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Si può andare incon il cane o si rischia una multa se non allontanati? Ecco qualche indicazione utile redatta dall’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). Anzitutto è bene distinguere tralibera e privata. In caso diprivata, i singoli concessionari possono dedicare aizone, se non l’intero stabilimento, avendo una specifica autorizzazione comunale. Il numero di spiagge aperte aiè in crescita. Quanto alle spiagge libere, ogni anno le Regioni, con ordinanza balneare, fissano le prescrizioni che riguardano l’accesso e l’uso della, lasciando ai singoli Comuni la possibilità di determinare le zone libere ai. Fatta questa premessa, risultano ancora presenti ordinanze comunali ...

