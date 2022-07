UFFICIALE – Rennes, Theate in arrivo dal Bologna (Di domenica 31 luglio 2022) Appena un anno. Questo il tempo passato a Bologna da Arthur Theate prima di trasferirsi al Rennes. La stagione passata è stata giocata ad un livello decisamente alto per passare inosservato. Così è arrivata la chiamata dalla Francia, vista la necessità dei rossoneri francesi di un centrale difensivo che dia sicurezza. Soprattutto visto gli impegni europei del team. Ai felsinei andranno circa 20 milioni di parte fissa, più altri 2/3 variabili di bonus. Una buonissima plusvalenza, visto il costo, anche ammortizzato, di circa 6 milioni appena un anno fa. Un anno nel quale era riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi ed emozionarsi per il boato del Dall’Ara ad ogni suo intervento. Una singola stagione che lo ha visto difendere la maglia del Bologna per 32 volte, con anche 2 reti ed 1 assist a condire le bellissime ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 31 luglio 2022) Appena un anno. Questo il tempo passato ada Arthurprima di trasferirsi al. La stagione passata è stata giocata ad un livello decisamente alto per passare inosservato. Così è arrivata la chiamata dalla Francia, vista la necessità dei rossoneri francesi di un centrale difensivo che dia sicurezza. Soprattutto visto gli impegni europei del team. Ai felsinei andranno circa 20 milioni di parte fissa, più altri 2/3 variabili di bonus. Una buonissima plusvalenza, visto il costo, anche ammortizzato, di circa 6 milioni appena un anno fa. Un anno nel quale era riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi ed emozionarsi per il boato del Dall’Ara ad ogni suo intervento. Una singola stagione che lo ha visto difendere la maglia delper 32 volte, con anche 2 reti ed 1 assist a condire le bellissime ...

