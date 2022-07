Tutti contro Letta sulla tassa di successione ai super-ricchi. Calenda: “Ai 18enni non servono doti”. E Renzi ne approfitta: “Ora il terzo polo” (Di domenica 31 luglio 2022) Il “caso” nasce da una domanda a sorpresa del direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, nell’intervista a Enrico Letta mandata in onda sabato sera a Tg2 Post: “Lei aveva proposto tempo fa di costituire una dote per i 18enni alimentandola con un incremento delle tasse sulle successioni, questo aveva causato un po’ di polemiche. Esiste ancora questa proposta?”, chiede il giornalista vicino al centrodestra al segretario del Partito democratico. Che, preso un po’ alla sprovvista, risponde: “Noi la porteremo avanti, ovviamente sarà finanziata con una tassa di successione per i patrimoni plurimilionari. L’altra volta quando ne parlai Tutti cominciarono a dire “ah, si toccano le successioni…”. È giusto che chi ha un patrimonio plurimilionario lasci qualcosa alla società. E se quel qualcosa viene ridato indietro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Il “caso” nasce da una domanda a sorpresa del direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, nell’intervista a Enricomandata in onda sabato sera a Tg2 Post: “Lei aveva proposto tempo fa di costituire una dote per ialimentandola con un incremento delle tasse sulle successioni, questo aveva causato un po’ di polemiche. Esiste ancora questa proposta?”, chiede il giornalista vicino al centrodestra al segretario del Partito democratico. Che, preso un po’ alla sprovvista, risponde: “Noi la porteremo avanti, ovviamente sarà finanziata con unadiper i patrimoni plurimilionari. L’altra volta quando ne parlaicominciarono a dire “ah, si toccano le successioni…”. È giusto che chi ha un patrimonio plurimilionario lasci qualcosa alla società. E se quel qualcosa viene ridato indietro ...

