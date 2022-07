Silvia Provvedi, il compagno Giorgio De Stefano ‘Malefix’ condannato a 12 anni di carcere (Di domenica 31 luglio 2022) Questa volta Silvia Provvedi non ha i riflettori puntati addosso alla ricerca del gossip dell’estate. La gemella del duo Le Donatella, dopo essersi lasciata alle spalle la fine della relazione con Fabrizio Corona, ha appreso nella giornata di ieri la condanna per il fidanzato Giorgio De Stefano. Il processo denominato “Epicentro” contro la cosca De Stefano (che ha visto oltre 50 condanne) è giunto ieri al termine con rito abbreviato all’interno del Tribunale di Reggio Calabria. La pena inflitta a Giorgio De Stefano alias “Malefix” è di 12 anni e otto mesi di carcere contro i 20 anni chiesti inizialmente dalla procura. A darne notizia è The Pipol, account Instagram gestito da Gabriele Parpiglia (molto vicino a Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Questa voltanon ha i riflettori puntati addosso alla ricerca del gossip dell’estate. La gemella del duo Le Donatella, dopo essersi lasciata alle spalle la fine della relazione con Fabrizio Corona, ha appreso nella giornata di ieri la condanna per il fidanzatoDe. Il processo denominato “Epicentro” contro la cosca De(che ha visto oltre 50 condanne) è giunto ieri al termine con rito abbreviato all’interno del Tribunale di Reggio Calabria. La pena inflitta aDealias “Malefix” è di 12e otto mesi dicontro i 20chiesti inizialmente dalla procura. A darne notizia è The Pipol, account Instagram gestito da Gabriele Parpiglia (molto vicino a Le ...

