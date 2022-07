Roberta Rei, chi è: età, altezza, peso, origini, marito e figli, vita privata e carriera (Di domenica 31 luglio 2022) Le iene e Filorosso sono i due programmi che maggiormente ce l’hanno fatta conoscere e amare, e grazie ai quali ha potuto far mostra della sua grinta e professionalità. Roberta Rei, giornalista napoletana doc. Ma la sua carriera non è iniziata con il giornalismo, che invece ha scoperto dopo un periodo trascorso in Cina. Niente meno che come inviata alle Olimpiadi. Fu proprio l’esperienza orientale a cambiarla per sempre e a far nascere in lei due passioni che l’accompagnano tutt’oggi. Con un padre appassionato di jazz, la musica ha sempre fatto parte della sua vita. Così come l’atletica leggera, che per anni l’ha accompagnata, fino all’occasione più importante della sua vita. Quella di fare da interprete durante le Olimpiadi in Cina. Ingaggio reso possibile grazie alla sua conoscenza molto approfondita del cinese. ... Leggi su tuttivip (Di domenica 31 luglio 2022) Le iene e Filorosso sono i due programmi che maggiormente ce l’hanno fatta conoscere e amare, e grazie ai quali ha potuto far mostra della sua grinta e professionalità.Rei, giornalista napoletana doc. Ma la suanon è iniziata con il giornalismo, che invece ha scoperto dopo un periodo trascorso in Cina. Niente meno che come inviata alle Olimpiadi. Fu proprio l’esperienza orientale a cambiarla per sempre e a far nascere in lei due passioni che l’accompagnano tutt’oggi. Con un padre appassionato di jazz, la musica ha sempre fatto parte della sua. Così come l’atletica leggera, che per anni l’ha accompagnata, fino all’occasione più importante della sua. Quella di fare da interprete durante le Olimpiadi in Cina. Ingaggio reso possibile grazie alla sua conoscenza molto approfondita del cinese. ...

RaiTre : 'Il M5S assume impegni rispetto a progetti e si impegna a realizzarli. Noi abbiamo un impegno con i cittadini'… - RaiTre : 'Attualmente stiamo andando verso il baratro' Carlo Petrini #Filorosso con @giorgiozanchini e @roberta_rei su #Rai3 - RaiTre : 'C'è una tempesta perfetta dei prezzi. I prezzi aumentano ma i soldi sono sempre gli stessi' @IaconaRiccardo… - PacoArcoleo : RT @redazioneiene: .@roberta_rei parla del #Talidomide, farmaco per la nausea assunto in gravidanza che ha causato tante vittime nate con m… - GiusyTq2xxgbsgm : RT @RaiTre: Salvatore: 'Le idee di Falcone, Borsellino, le sue idee cammineranno sempre nelle mie gambe e in quelle di altri ragazzi. Cosa… -