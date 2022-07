M5S: Conte, 'stop ipocrisia di chi va via, cerchino collocazione ma non rompano scatole' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - Alla fine si toglie più di un sassolino dalla scarpa e certo non le manda a dire. Giuseppe Conte, in un lungo post su Facebook, picchia duro contro chi ha lasciato il M5S e si appresta, se non lo ha già fatto, a cambiare casacca. Interviene sulla regola dei due mandati, che "è un monito è un impegno". "Non è facile accettare questa regola che va contro la natura umana - ammette l'ex premier - È difficile mantenere la parola data e seguire un percorso di coerenza. Bisogna essere spiriti forti, nutrirsi costantemente dei propri ideali, avere una visione che si mantenga alta sui principi e non scada nella bassa corte degli affari personali. E, tuttavia, quando persone che hanno avuto tutto dal Movimento e sono arrivate dove sono grazie ai principi e alle regole del Movimento - diventando ministri, capigruppo, sottosegretari - decidono di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - Alla fine si toglie più di un sassolino dalla scarpa e certo non le manda a dire. Giuseppe, in un lungo post su Facebook, picchia duro contro chi ha lasciato il M5S e si appresta, se non lo ha già fatto, a cambiare casacca. Interviene sulla regola dei due mandati, che "è un monito è un impegno". "Non è facile accettare questa regola che va contro la natura umana - ammette l'ex premier - È difficile mantenere la parola data e seguire un percorso di coerenza. Bisogna essere spiriti forti, nutrirsi costantemente dei propri ideali, avere una visione che si mantenga alta sui principi e non scada nella bassa corte degli affari personali. E, tuttavia, quando persone che hanno avuto tutto dal Movimento e sono arrivate dove sono grazie ai principi e alle regole del Movimento - diventando ministri, capigruppo, sottosegretari - decidono di ...

