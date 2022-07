LIVE Canoa slalom, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia outsider nella canadese, ma occhio ad Elena Borghi. Semifinali dalle 9.00 (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della ultima giornata dei Mondiali di Canoa slalom di Augusta 2022 – I favoriti gara per gara – Il calendario dei Mondiali di Augusta – Le possibilità di medaglia per l’Italia – Italia di bronzo nella canadese maschile a squadre – Cinque azzurri in semifinale nella canadese – L’argento di Giovanni De Gennaro nel K1 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare ai Mondiali di Canoa slalom in programma ad Augusta in Germania. Si completa l’assegnazione dei titoli ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming della ultima giornata deididi Augusta– I favoriti gara per gara – Il calendario deidi Augusta – Le possibilità di medaglia per l’di bronzomaschile a squadre – Cinque azzurri in semifinale– L’argento di Giovanni De Gennaro nel K1 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultima giornata di gare aidiin programma ad Augusta in Germania. Si completa l’assegnazione dei titoli ...

zazoomblog : LIVE Canoa slalom Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia outsider nella canadese ma occhio ad Elena Borghi - #Canoa… - zazoomblog : LIVE Canoa slalom Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia sogna in grande con Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro. Semif… - zazoomblog : LIVE Canoa slalom Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia sogna in grande con Stefanie Horn e Giovanni De Gennaro -… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Sport #Solidarietà ?? Da Pirano a Venezia sulla rotta del sale, presentata a Ca' Farsetti la traversata in canoa a sost… - comunevenezia : #Sport #Solidarietà ?? Da Pirano a Venezia sulla rotta del sale, presentata a Ca' Farsetti la traversata in canoa a… -