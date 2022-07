Identificate dopo ore Tragedia a Riccione | chi erano le ragazze falciate da un treno Alta Velocità

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 luglio 2022) Sarebbero due sorelle di 15 e 17 anni leinvestite e uccise da undell'in transito questa mattina, intorno alle 7, nella stazione di, in provincia di Rimini. I corpi - come spiega Repubblica - sarebbero stati identificatidiverso tempo grazie a un telefonino ritrovato lungo il binario e appartenente a una delle due. Solo così gli inquirenti sarebbero riusciti a dare un nome alle vittime: le due sorelleresidenti in provincia di Bologna. La polizia intanto avrebbe rintracciato il padre. Sul posto, oltre alla Polfer, ci sono anche i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati nei rilievi del caso e nel recupero dei corpi delle vittime, il pm di turno e la sindaca diDaniela Angelini. Straziante la ...