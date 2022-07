Gp Budapest | vince Verstappen | disastro Ferrari fuori dal podio

SimoneFloscoli : @SkySportF1 @SkySportF1 @vanzini Gara strana ??? Continuate a proteggerli ( e lo capisco) ma e’ una gara normale… - panzerottoF1 : RT @mult1formula: #F2 | @TPourchaire vince la Feature Race e riapre la lotta al titolo! Rivivi la gara con il report di @Giulyfal_ ?? #Hun… - Giulyfal_ : RT @mult1formula: #F2 | @TPourchaire vince la Feature Race e riapre la lotta al titolo! Rivivi la gara con il report di @Giulyfal_ ?? #Hun… - mult1formula : #F2 | @TPourchaire vince la Feature Race e riapre la lotta al titolo! Rivivi la gara con il report di @Giulyfal_ ??… - GiGiglio99 : TL deserta, lo dico adesso che tutti dormite e poi cancello Oggi la rossa di Maranello a Budapest, vince e convinc… -

Sky Sport

ALESSANDRIA D'EGITTO " Elena Michelil'oro ai Mondiali di Pentathlon Moderno, in corso ad Alessandria D'Egitto, ed entra nella ...World Cup in questa stagione (prima al Cairo e seconda a) ...ALESSANDRIA D'EGITTO - Elena Michelil'oro ai Mondiali di Pentathlon Moderno, in corso ad Alessandria D'Egitto, ed entra nella ...World Cup in questa stagione (prima al Cairo e seconda a) ... W Series, a Budapest vince Powell: si ferma dopo 4 successi di fila Chadwick Le immagini degli highlights della gara del GP d'Ungheria della Formula 1 2022 sul circuito dell'Hungaroring in programma domenica 31 luglio.ALESSANDRIA D’EGITTO (ITALPRESS) – Elena Micheli vince l’oro ai Mondiali di Pentathlon Moderno, in corso ad Alessandria D’Egitto, ed entra nella storia. L’atleta azzurra del Centro Sportivo Carabinier ...