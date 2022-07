Flamengo | Vidal a segno su rigore alla prima da titolare

FcInterNewsit : Vidal si sblocca: prima rete (dal dischetto) con la maglia del Flamengo - fcin1908it : Ex Inter – Vidal, esordio da titolare e primo gol con la maglia del Flamengo - UchoFla : RT @francGuerrieri: Nella notte il primo gol di Arturo #Vidal col #Flamengo ??????? - hbk_89 : RT @francGuerrieri: Nella notte il primo gol di Arturo #Vidal col #Flamengo ??????? - francGuerrieri : Nella notte il primo gol di Arturo #Vidal col #Flamengo ??????? -

, prima gioia con il: esordio da titolare e primo gol per il centrocampista cileno ex Inter Prima soddisfazione per Arturo: l'ex centrocampista dell'Inter, nel giorno del suo ...Casadei al Chelsea/ Calciomercato: la richiesta dell'Inter e il Sassuolo ci pensa Dopo le voci che lo volevano in Brasile con il connazionaleal, sulle tracce di Sanchez si registra ...Vidal, prima gioia con il Flamengo: esordio da titolare e primo gol per il centrocampista cileno ex Inter Prima soddisfazione per Arturo Vidal: l’ex centrocampista dell’Inter, nel giorno del suo esord ...Il centrocampista cileno è andato in rete su calcio di rigore nel successo per 4-1 contro l'Atletico Goianense ...