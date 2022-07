F1 su TV8, GP Ungheria 2022: orario gara in chiaro, programma, quando la differita (Di domenica 31 luglio 2022) Oggi, domenica 31 luglio, andrà in scena la 37ma edizione del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. La gara fece il proprio ingresso in calendario nel 1986 e da allora non ne è più uscita, sopravvivendo persino alla crisi attraversata negli anni ’90. Inizialmente, invece, l’appuntamento magiaro era uno dei più sentiti dell’intera stagione. Difatti la sua nascita rappresentò un evento epocale, poiché permise al Circus di abbattere la “Cortina di ferro” e di sbarcare nell’Europa dell’Est. Non a caso, le primissime edizioni vennero caratterizzate da un pubblico oceanico, proveniente non solo dall’Ungheria stessa, ma anche da Germania Est, Polonia e Cecoslovacchia. Uno dei temi forti della gara odierna è rappresentato dalla lotta per il titolo tra Max Verstappen e Charles Leclerc. L’esito del Gran Premio di Francia ha ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Oggi, domenica 31 luglio, andrà in scena la 37ma edizione del Gran Premio didi Formula 1. Lafece il proprio ingresso in calendario nel 1986 e da allora non ne è più uscita, sopravvivendo persino alla crisi attraversata negli anni ’90. Inizialmente, invece, l’appuntamento magiaro era uno dei più sentiti dell’intera stagione. Difatti la sua nascita rappresentò un evento epocale, poiché permise al Circus di abbattere la “Cortina di ferro” e di sbarcare nell’Europa dell’Est. Non a caso, le primissime edizioni vennero caratterizzate da un pubblico oceanico, proveniente non solo dall’stessa, ma anche da Germania Est, Polonia e Cecoslovacchia. Uno dei temi forti dellaodierna è rappresentato dalla lotta per il titolo tra Max Verstappen e Charles Leclerc. L’esito del Gran Premio di Francia ha ...

