F1, Mattia Binotto: “Non è colpa della strategia, la macchina non funzionava! Potevi mettere qualsiasi gomma…” (Di domenica 31 luglio 2022) La Ferrari esce con le ossa rotte dal GP d’Ungheria 2022, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito dell’Hungaroring alle porte di Budapest. Il Cavallino Rampante si era presentato in terra magiara per andare a caccia della doppietta e invece è incappata in una domenica semplicemente da incubo, ancora una volta per demerito del muretto. Gli uomini della Scuderia di Maranello hanno sbagliato completamente la strategia di Charles Leclerc, visto che sulla sua monoposto hanno montato gomme hard quando si trovava al comando. Il monegasco ha concluso al sesto posto, Carlos Sainz si è fermato in quarta piazza. I due piloti sono rimasti giù dal podio, nella domenica in cui Max Verstappen è riuscito a vincere rimontando dalla decima posizione. Il Campione del Mondo ha allungato in testa alla classifica generale, ora vanta 80 ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) La Ferrari esce con le ossa rotte dal GP d’Ungheria 2022, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito dell’Hungaroring alle porte di Budapest. Il Cavallino Rampante si era presentato in terra magiara per andare a cacciadoppietta e invece è incappata in una domenica semplicemente da incubo, ancora una volta per demerito del muretto. Gli uominiScuderia di Maranello hanno sbagliato completamente ladi Charles Leclerc, visto che sulla sua monoposto hanno montato gomme hard quando si trovava al comando. Il monegasco ha concluso al sesto posto, Carlos Sainz si è fermato in quarta piazza. I due piloti sono rimasti giù dal podio, nella domenica in cui Max Verstappen è riuscito a vincere rimontando dalla decima posizione. Il Campione del Mondo ha allungato in testa alla classifica generale, ora vanta 80 ...

tuttooverde : RT @im_criss_: È dopo le dichiarazioni di Charles, caro Mattia Binotto ci hai fatto una figura ancora più di merda, sei da applausi guarda… - Sport_Fair : #HungarianGP deludente per la #Ferrari #Binotto commenta così problemi e strategie del team di Maranello - lareginaincitta : L #alpineracing ha dimostrato che in 30 giri la gomma dura non funziona. Se ne sono accorti tutti tranne mattia… - ademsezer : Go home Mattia Binotto @ScuderiaFerrari #HungarianGP #F1 #Ferrari - lohansIut : RT @MicheleMassa20: Mattia Binotto stava correndo nel box Red Bull per festeggiare la vittoria del suo pilota Max Verstappen -