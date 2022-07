F1, Esteban Ocon: “Penso che la strategia non fosse delle migliori oggi” (Di domenica 31 luglio 2022) Esteban Ocon ha espresso la propria considerazione alla stampa al termine del Gran Premio d’Ungheria, 13mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il francese ha concluso al nono posto la prova magiara davanti al tedesco Sebastian Vettel. Il compagno di squadra di Fernando Alonso ha rilasciato ai microfoni di ‘Canal+’: “Penso che la strategia non fosse delle migliori oggi, ma in ogni caso abbiamo fatto comunque dei buoni punti con le due vetture. Alla fine questo era il nostro obiettivo”. Il vincitore del GP d’Ungheria 2021 ha concluso dicendo: “Abbiamo avuto un ritmo molto buono per tutto il fine settimana, Penso che più di così fosse difficile da fare. In ogni caso siamo stati competitivi nell’ultima gara prima della ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022)ha espresso la propria considerazione alla stampa al termine del Gran Premio d’Ungheria, 13mo appuntamento del Mondiale F1 2022. Il francese ha concluso al nono posto la prova magiara davanti al tedesco Sebastian Vettel. Il compagno di squadra di Fernando Alonso ha rilasciato ai microfoni di ‘Canal+’: “che lanon, ma in ogni caso abbiamo fatto comunque dei buoni punti con le due vetture. Alla fine questo era il nostro obiettivo”. Il vincitore del GP d’Ungheria 2021 ha concluso dicendo: “Abbiamo avuto un ritmo molto buono per tutto il fine settimana,che più di cosìdifficile da fare. In ogni caso siamo stati competitivi nell’ultima gara prima della ...

