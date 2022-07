Cagliari, Liverani: «È la stagione del riscatto, su Lapadula dico questo» (Di domenica 31 luglio 2022) Fabio Liverani, tecnico del Cagliari, ha fatto il punto in merito alla prossima stagione in rossoblù Fabio Liverani, tecnico del Cagliari, ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport in merito alla prossima stagione in rossoblù. RETROCESSIONE – «Chi c’era deve prendere le cose buone da questa retrocessione, ovvero la possibilità di riscattarsi». QUALITÀ – «Ho trovato delle qualità importanti, come la volontà dei ragazzi. Basta poco per ritornare ad avere l’entusiasmo. Voglio lavorare bene con il gruppo e sperare di chiudere il mercato velocemente. Credo che se dovessimo rimanere questi la squadra mi soddisferebbe». Lapadula – «Lapadula? A prescindere dei numeri mi interessa che sapevo poteva andare a completare un reparto. Integra la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Fabio, tecnico del, ha fatto il punto in merito alla prossimain rossoblù Fabio, tecnico del, ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport in merito alla prossimain rossoblù. RETROCESSIONE – «Chi c’era deve prendere le cose buone da questa retrocessione, ovvero la possibilità di riscattarsi». QUALITÀ – «Ho trovato delle qualità importanti, come la volontà dei ragazzi. Basta poco per ritornare ad avere l’entusiasmo. Voglio lavorare bene con il gruppo e sperare di chiudere il mercato velocemente. Credo che se dovessimo rimanere questi la squadra mi soddisferebbe».– «? A prescindere dei numeri mi interessa che sapevo poteva andare a completare un reparto. Integra la ...

