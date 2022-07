“Vergognosi e indecenti”. Parole di fuoco, Rampini sbrocca: con chi se la prende (Di sabato 30 luglio 2022) Una campagna elettorale fatta di personalismi e non di programmi. Ad essere pesantemente critico con la classe politica che si appresta ad andare al voto il 25 settembre è Federico Rampini, giornalista del Corriere della Sera, ospite dell'edizione del 29 luglio di Controcorrente, il programma televisivo di Rete4: “Io trovo che questa campagna elettorale è cominciata molto male per gli italiani, è una campagna elettorale di una noia insopportabile, si parla solo di formule, di personalismo, io mi alleo con quello, ma se quell'altro si allea con quello io non mi alleo… È una cosa indecente, una vergogna. Gli italiani vogliono avere risposte concrete, vogliono parlare di programmi, vogliono sapere quale sarà la politica energetica dei partiti che vogliono governarli. Vogliono sapere quale sarà la politica sull'inflazione dei partiti che si candidano a governare il Paese. ... Leggi su iltempo (Di sabato 30 luglio 2022) Una campagna elettorale fatta di personalismi e non di programmi. Ad essere pesantemente critico con la classe politica che si appresta ad andare al voto il 25 settembre è Federico, giornalista del Corriere della Sera, ospite dell'edizione del 29 luglio di Controcorrente, il programma televisivo di Rete4: “Io trovo che questa campagna elettorale è cominciata molto male per gli italiani, è una campagna elettorale di una noia insopportabile, si parla solo di formule, di personalismo, io mi alleo con quello, ma se quell'altro si allea con quello io non mi alleo… È una cosa indecente, una vergogna. Gli italiani vogliono avere risposte concrete, vogliono parlare di programmi, vogliono sapere quale sarà la politica energetica dei partiti che vogliono governarli. Vogliono sapere quale sarà la politica sull'inflazione dei partiti che si candidano a governare il Paese. ...

