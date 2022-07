Spoiler su una possibile concorrente del GF VIP 7: ecco di chi si tratta (Di sabato 30 luglio 2022) Una nuova indiscrezione dell’ultima ora sul Grande Fratello Vip 7 sta suscitando parecchie perplessità. Infatti si andrebbe ad aggiungere al cast una conduttrice molto famosa. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 Spoiler su una possibile concorrente del Grande Fratello Vip 7: ecco di chi si tratta Il cast del Grande Fratello Vip 7 è già chiuso. Ad annunciarlo è stato Gabriele Parpiglia ieri sulla pagina Instagrama di The Pipol Tv, ma non ha aggiunto ulteriori informazioni sui vipponi che tra qualche mese entreranno nel programma di Canale 5. In queste ore però, l’influencer del gossip Deianira Marzano ha diffuso un’interessante Spoiler su una possibile concorrente. Pare che potrebbe sbarcare al reality Mediaset Patrizia ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 30 luglio 2022) Una nuova indiscrezione dell’ultima ora sul Grande Fratello Vip 7 sta suscitando parecchie perplessità. Infatti si andrebbe ad aggiungere al cast una conduttrice molto famosa. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7su unadel Grande Fratello Vip 7:di chi siIl cast del Grande Fratello Vip 7 è già chiuso. Ad annunciarlo è stato Gabriele Parpiglia ieri sulla pagina Instagrama di The Pipol Tv, ma non ha aggiunto ulteriori informazioni sui vipponi che tra qualche mese entreranno nel programma di Canale 5. In queste ore però, l’influencer del gossip Deianira Marzano ha diffuso un’interessantesu una. Pare che potrebbe sbarcare al reality Mediaset Patrizia ...

