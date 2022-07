Sami Zayn: “Quando mi ritirerò, vorrò essere un manager come Paul Heyman” (Di sabato 30 luglio 2022) Sami Zayn è nel business dal 2002. Sta facendo molto bene a Smackdown e di recente ha rinnovato con la WWE per altri cinque anni. Ospite del podcast di Steve Austin, “Broken Skull Sessions”, il wrestler è stato interpellato su come veda la sua carriera una volta che dovrà appendere gli scarponi al chiodo. La risposta non si è fatta attendere. Le parole di Sami Zayn “Quando mi ritiro? Non ne ho idea. Finché le gambe vanno, io continuo. Penso che mi dovranno buttare giù dal ring per costringermi al ritiro. E Quando lo faranno, avrei un gran piacere nel diventare un manager come Bobby Heenan o Paul Heyman”. Leggi su zonawrestling (Di sabato 30 luglio 2022)è nel business dal 2002. Sta facendo molto bene a Smackdown e di recente ha rinnovato con la WWE per altri cinque anni. Ospite del podcast di Steve Austin, “Broken Skull Sessions”, il wrestler è stato interpellato suveda la sua carriera una volta che dovrà appendere gli scarponi al chiodo. La risposta non si è fatta attendere. Le parole dimi ritiro? Non ne ho idea. Finché le gambe vanno, io continuo. Penso che mi dovranno buttare giù dal ring per costringermi al ritiro. Elo faranno, avrei un gran piacere nel diventare unBobby Heenan o”.

