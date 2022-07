Prima pole in carriera per Russell partirà davanti Leclerc e Sainz, occasione Ferrari in Ungheria: Verstappen parte 10° (Di sabato 30 luglio 2022) Uno strepitoso George Russell conquista la pole position nal Gran Premio d'Ungheria, la tredicesima prova del Mondiale di F1. Il pilota britannico della Mercedes scatterà davanti a tutti domani, domenica 31 luglio, sulla pista dell'... Leggi su today (Di sabato 30 luglio 2022) Uno strepitoso Georgeconquista laposition nal Gran Premio d', la tredicesima prova del Mondiale di F1. Il pilota britannico della Mercedes scatteràa tutti domani, domenica 31 luglio, sulla pista dell'...

lapoelkann_ : Bravissimi Carlos e Charles ??! Occhi ?? su domani. Complimenti a Russell per la sua prima pole #HungarianGP - SkySportF1 : ?? FANTASTICO GEORGE RUSSELL? ?? Prima pole position in carriera I risultati ? - sportface2016 : #F1, pagelle qualifiche GP #Ungheria2022: #Russell scrive la storia con la sua prima pole, davanti alle due #Ferrari - SebVettel_IT : Facciamo le nostre più grandi congratulazioni a George Russell, che ha ottenuto oggi la sua prima Pole in carriera!… - BarbaraPremoli : In Ungheria la prima pole di Russell, davanti a Sainz e Leclerc. Verstappen 10° -