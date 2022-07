Milan, ora sotto con difensore e centrocampista: i nomi (Di sabato 30 luglio 2022) Il Milan cerca un difensore sul mercato: nel mirino c'è Tanganga del Tottenham in alternativa a Diallo del PSG. A centrocampo Carney... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Ilcerca unsul mercato: nel mirino c'è Tanganga del Tottenham in alternativa a Diallo del PSG. A centrocampo Carney...

AntoVitiello : ?? #Milan-#DeKetelaere: é stata una trattativa lunga, il Bruges si è dimostrato osso duro. Ma in Italia in questo mo… - lucabianchin7 : Accordo totale tra #Milan e Bruges per #DeKetelaere: 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sul margine della… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #MILAN, ACCORDO RAGGIUNTO COL BRUGGE PER #DEKETELAERE: AFFARE DA 36 MILIONI DI EURO BONUS COMPR… - zeta_81 : RT @milanistsemper: Preso #DeKetelaere ora il #Milan deve completare il suo calciomercato. Questi tutti gli obiettivi per ogni reparto: voi… - enne1995 : RT @milanistsemper: Preso #DeKetelaere ora il #Milan deve completare il suo calciomercato. Questi tutti gli obiettivi per ogni reparto: voi… -