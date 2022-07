Lucrezia Lando rifiutata ad Amici | svelato il retroscena

Novella_2000 : Storica insegnante di Ballando con le stelle scartata ai casting di Amici -

Si tratta di, tra i volti della trasmissione di ballo come insegnante, che nel 2020 ha vinto l'edizione in coppia con Gilles Rocca. Prima, però, aveva gareggiato anche con Andrea ...Nel dettaglio, il primo è stato Ossini che per giudicare un'esibizione di ballo coned altri ballerini ha presentato la giurata con il nome di 'Carolina': Ed anche la stessa Soave ...Lucrezia Lando è una delle ballerine e maestre di Ballando con le stelle. È spuntato fuori il retroscena che è stata rifiutata ad Amici.Ballando con le stelle torna in prima linea per un retroscena che riguarda proprio una delle ballerine: non era mai stato svelato.