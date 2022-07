Giuseppe, 83 anni, cade in una stradina vicino al cimitero. Resta lì per due settimane (Di sabato 30 luglio 2022) Una morte atroce quella del povero Giuseppe. L’uomo è deceduto solo, a pochi metri da casa sua. Nessuno per settimane si è preso la premura di andare a cercarlo. Giuseppe viveva in via Tigli, nelle campagne di Tivoli, a Roma. Come molti anziani abitava solo nonostante l’età avanzata – 83 anni – ed evidenti problemi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 30 luglio 2022) Una morte atroce quella del povero. L’uomo è deceduto solo, a pochi metri da casa sua. Nessuno persi è preso la premura di andare a cercarlo.viveva in via Tigli, nelle campagne di Tivoli, a Roma. Come molti anziani abitava solo nonostante l’età avanzata – 83– ed evidenti problemi L'articolo proviene da Leggilo.org.

