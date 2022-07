F1, Verstappen decimo: Leclerc può approfittarne? Partenza a razzo e strategia, occhio a Russell (Di sabato 30 luglio 2022) Charles Leclerc accusa un ritardo di 63 punti da Max Verstappen nella classifica del Mondiale F1 2022. Il monegasco è scivolato indietro in graduatoria in seguito al clamoroso errore di guida commesso nel GP di Francia quando si trovava al comando, ma il pilota della Ferrari ha subito l’occasione di riscattarsi. L’alfiere del Cavallino Rampante scatterà dalla terza posizione nel GP d’Ungheria e deve approfittare delle difficoltà riscontrate dal Campione del Mondo in qualifica, visto che il pilota della Red Bull ha avuto problemi con la batteria e partirà in decima posizione. Charles Leclerc avrà bisogno di una Partenza a razzo e di un’ottima strategia. Dovrà superare il pole-man George Russell, sorprendente al volante della Mercedes, e il suo compagno di squadra Carlos ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Charlesaccusa un ritardo di 63 punti da Maxnella classifica del Mondiale F1 2022. Il monegasco è scivolato indietro in graduatoria in seguito al clamoroso errore di guida commesso nel GP di Francia quando si trovava al comando, ma il pilota della Ferrari ha subito l’occasione di riscattarsi. L’alfiere del Cavallino Rampante scatterà dalla terza posizione nel GP d’Ungheria e deve approfittare delle difficoltà riscontrate dal Campione del Mondo in qualifica, visto che il pilota della Red Bull ha avuto problemi con la batteria e partirà in decima posizione. Charlesavrà bisogno di unae di un’ottima. Dovrà superare il pole-man George, sorprendente al volante della Mercedes, e il suo compagno di squadra Carlos ...

sportface2016 : +++CLAMOROSA POLE DI GEORGE #RUSSELL, SECONDO #SAINZ, TERZO #LECLERC, DECIMO #VERSTAPPEN. OCCASIONE #FERRARI IN GARA+++ #HungarianGP - giampdisan : @ale_s_sandro19 Sì ma la red bull non è che ha sbagliato, ha avuto in problema tecnico come ne ha avuti la Ferrari… - flamanc24 : RT @MicheleMassa20: Giornata di merda ma Verstappen decimo quindi godiamo moderatamente - AleGobbo87 : RT @sportface2016: +++CLAMOROSA POLE DI GEORGE #RUSSELL, SECONDO #SAINZ, TERZO #LECLERC, DECIMO #VERSTAPPEN. OCCASIONE #FERRARI IN GARA+++… - xHappinesstan : RT @MicheleMassa20: Giornata di merda ma Verstappen decimo quindi godiamo moderatamente -