(Di sabato 30 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 49.571 iin Italia, su un totale di 290.013 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute sull'emergenza. Sono 121, invece, le, con il totale delle persone decedute che sale fino a quota 172.003. A livello di ricoveri, sono 10.602 i letti occupati daalnegli ospedali italiani (166 in meno di ieri), dei quali 382 in terapia intensiva (18 in meno di ieri). (ITALPRESS). photo credits: www.agenziafotogramma.it

Italpress : Covid, 49.751 i nuovi positivi, 121 le vittime - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Sono 49.571 i nuovi positivi in Italia, su un totale di 290.013 tamponi effettuati nelle ultim… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, 49.751 i nuovi positivi, 121 le vittime - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 49.751 i nuovi positivi, 121 le vittime - - messina_oggi : Covid, 49.751 i nuovi positivi, 121 le vittimeMILANO (ITALPRESS) - Sono 49.571 i nuovi positivi in Italia, su un to… -

Valdelsa.net

... in Emilia - Romagna si sono registrati 1..804 casi di positività, 5.820 in più rispetto a ieri, ... Continua intanto la campagna vaccinale anti -. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino ...Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus , in Emilia - Romagna si sono registrati 1..804 casi di ... Vaccinazioni Continua intanto la campagna vaccinale anti -. Alle ore 14 sono state ... 751 i casi covid in provincia di Firenze di cui 127 in area empolese MILANO (ITALPRESS) - Sono 49.571 i nuovi positivi in Italia, su un totale di 290.013 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidian ...AGGIORNAMENTO DEL 29 LUGLIO 2022. ORE 12 Provincia di Rimini Covid: 452 nuovi positivi (165.257 il totale). Terapia intensiva: 4. Decessi: uno (donna di 95 anni) Emilia Romagna Coronavirus. L’aggiorna ...