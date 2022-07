WTA Varsavia 2022, Jasmine Paolini rimonta Viktorija Golubic ed approda in semifinale! (Di venerdì 29 luglio 2022) Nei quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250 Varsavia 2022 di tennis, sulla terra battuta outdoor polacca, Jasmine Paolini, numero 10 del seeding, rimonta e batte l’elvetica Viktorija Golubic per 1-6 6-2 6-2 in un’ora e 57 minuti di gioco. Per l’azzurra in semifinale ci sarà la vincente di Swiatek-Garcia. Nel primo set l’inizio per Paolini è da incubo: servizio ceduto ai vantaggi sia nel primo che nel terzo gioco, Golubic invece tiene la battuta a trenta ed è subito 0-4. L’italiana si sblocca nel quinto game e nel sesto non sfrutta la palla del 2-4, ma l’elvetica si salva e con un nuovo strappo nel settimo gioco chiude così sul 6-1 dopo 32 minuti. La seconda partita si apre con Paolini ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Nei quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250di tennis, sulla terra battuta outdoor polacca,, numero 10 del seeding,e batte l’elveticaper 1-6 6-2 6-2 in un’ora e 57 minuti di gioco. Per l’azzurra in semifinale ci sarà la vincente di Swiatek-Garcia. Nel primo set l’inizio perè da incubo: servizio ceduto ai vantaggi sia nel primo che nel terzo gioco,invece tiene la battuta a trenta ed è subito 0-4. L’italiana si sblocca nel quinto game e nel sesto non sfrutta la palla del 2-4, ma l’elvetica si salva e con un nuovo strappo nel settimo gioco chiude così sul 6-1 dopo 32 minuti. La seconda partita si apre con...

losporta360g : Jasmine Paolini vince anche ai quarti e conquista la semifinale nel WTA 250 di Varsavia 2022! Battuta la Golubic 1-… - sportface2016 : #WTAVarsavia | Jasmine #Paolini non si ferma: rimonta #Golubic in tre set e conquista un posto in semifinale - 90Juventino : RT @GeorgeSpalluto: 2^ semifinale consecutiva per Jasmine Paolini. Dopo Palermo raggiunge il penultimo atto anche a Varsavia, battendo in r… - FiorinoLuca : Jasmine #Paolini supera in rimonta Viktorija #Golubic e si assicura la seconda semifinale consecutiva in due settim… - GeorgeSpalluto : 2^ semifinale consecutiva per Jasmine Paolini. Dopo Palermo raggiunge il penultimo atto anche a Varsavia, battendo… -