Ultimo da record: venduti oltre 100mila biglietti in sole 6 ore (Di venerdì 29 luglio 2022) La favola di Ultimo prosegue. A testimoniare tanto successo è la vendita record di oltre 100mila biglietti in sole 6 ore. Domenica 24 luglio si è concluso il Tour negli stadi 2022 e proprio in quell'occasione l'artista ha annunciato il bis nel 2023. Martedì 26 luglio 2022, a sei ore dalla messa in vendita dei biglietti per il tour Ultimo Stadi 2023 "La Favola Continua…" sono stati venduti oltre 100mila biglietti. A lanciare le prime quattro date: due a Roma e due a Milano, è stato lo stesso Ultimo. Si tratta di un vero e proprio record: poiché è l'artista più giovane ad aver raggiunto tali cifre in così poche ore. Un successo meritato e ...

