Sonego in finale in doppio: un alleato per i 'Chicchi' (Di venerdì 29 luglio 2022) Lorenzo Sonego è ancora in corsa nel torneo di doppio al "Generali Open", torneo ATP 250 (534.555 euro di montepremi) sulla terra rossa di Kitzbuhel, in Austria. Sconfitto all'esordio in singolare ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Lorenzoè ancora in corsa nel torneo dial "Generali Open", torneo ATP 250 (534.555 euro di montepremi) sulla terra rossa di Kitzbuhel, in Austria. Sconfitto all'esordio in singolare ...

apicella57 : RT @federtennis: Anche i doppi si tingono d'azzurro! ?? Fognini/Bolelli approdano in finale al #CroatiaOpenUmag battendo 6-0 7-6 Brkic/Cabr… - federtennis : Anche i doppi si tingono d'azzurro! ?? Fognini/Bolelli approdano in finale al #CroatiaOpenUmag battendo 6-0 7-6 Brk… - FlavioBertolin8 : Piccola discussione finale tra #Sonego e Andujar a fine partita, proprio come a Wimbledon contro #Nadal. Anche Andu… - losporta360g : Pedro Martinez e Lorenzo Sonego volano ai quarti di finale di Kitzbuhel dopo aver sconfitto in due set Cacic/Kuey!… - ILMONDO56028347 : #Musetti agguanta il #bestranking e si piazza 31esimo Conquistando la finale all’#ATP Amburgo il 20enne supera anch… -