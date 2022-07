Rai Meloni. È già corsa per il dopo Fuortes. Usigrai attacca Sangiuliano (il predestinato) (Di venerdì 29 luglio 2022) “Ma come è bravo Giampaolo”; “Ma come veste bene Giampaolo. La sua Lacoste rosa è eccezionale. Giampaolo, che uomo di gusto”. Il Giampaolo di cui stiamo parlando si chiama Rossi. E’ l’uomo che Giorgia Meloni ha scelto per farsi raccontare e spiegare la Rai. Nello scorso Cda era stato eletto membro. Da questo è stato escluso. C’è stato infatti un tempo, che ora sembra stia per finire, in cui di FdI era il partito paria. La Lega ha indicato Igor De Blasio (ieri, in Cda, quando è stato approvato il piano immobiliare, si è dovuto alzare a causa di un conflitto di interessi). Forza Italia ha invece scelto Simona Agnes figlia di Biagio. Quelli che oggi lusingano Rossi sono direttori, vicedirettori, giornalisti, conduttori Rai, anche di sinistra, che stanno negoziando il passaggio di consegne. Rossi è stato sempre ritenuto un professionista, un uomo che conosce la Rai al ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 29 luglio 2022) “Ma come è bravo Giampaolo”; “Ma come veste bene Giampaolo. La sua Lacoste rosa è eccezionale. Giampaolo, che uomo di gusto”. Il Giampaolo di cui stiamo parlando si chiama Rossi. E’ l’uomo che Giorgiaha scelto per farsi raccontare e spiegare la Rai. Nello scorso Cda era stato eletto membro. Da questo è stato escluso. C’è stato infatti un tempo, che ora sembra stia per finire, in cui di FdI era il partito paria. La Lega ha indicato Igor De Blasio (ieri, in Cda, quando è stato approvato il piano immobiliare, si è dovuto alzare a causa di un conflitto di interessi). Forza Italia ha invece scelto Simona Agnes figlia di Biagio. Quelli che oggi lusingano Rossi sono direttori, vicedirettori, giornalisti, conduttori Rai, anche di sinistra, che stanno negoziando il passaggio di consegne. Rossi è stato sempre ritenuto un professionista, un uomo che conosce la Rai al ...

