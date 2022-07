“Per amore della maglia” la decisione della Curva B sul Napoli (Di venerdì 29 luglio 2022) I gruppi organizzati della Curva B hanno preso un’importante decisione: faranno l’abbonamento per le gare interne del Napoli. La società azzurra ha lanciato la campagna di tesseramento e fino ad ora non ci sono stati particolari sussulti. Ma la Curva B ha deciso di abbonarsi, nonostante non ci sia un grandissimo feeling con la società partenopea. Curva B: il comunicato sugli abbonamenti “Con il presente comunicato mettiamo a conoscenza gli amici con cui abbiamo condiviso tanti anni di Curva, la nostra scelta di abbonarci e quindi di adempiere quegli atti burocratici oramai privi delle discriminanti passate per poterlo fare“. Inoltre fanno sapere “…E proprio per tenere fede a quella fiamma che scaldò i cuori dei primi pionieri del tifo azzurro che oggi ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 29 luglio 2022) I gruppi organizzatiB hanno preso un’importante: faranno l’abbonamento per le gare interne del. La società azzurra ha lanciato la campagna di tesseramento e fino ad ora non ci sono stati particolari sussulti. Ma laB ha deciso di abbonarsi, nonostante non ci sia un grandissimo feeling con la società partenopea.B: il comunicato sugli abbonamenti “Con il presente comunicato mettiamo a conoscenza gli amici con cui abbiamo condiviso tanti anni di, la nostra scelta di abbonarci e quindi di adempiere quegli atti burocratici oramai privi delle discriminanti passate per poterlo fare“. Inoltre fanno sapere “…E proprio per tenere fede a quella fiamma che scaldò i cuori dei primi pionieri del tifo azzurro che oggi ...

