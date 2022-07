Neil Marshall presidente di giuria al Trieste Science+Fiction Festival 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) IIl Trieste Science+Fiction Festival 2022 ha annunciato il regista Neil Marshall come presidente di giuria, insieme alla prima line-up dei film in concorso Il più importante Festival italiano dedicato alla fantascienza si prepara per la 22° edizione, in programma dal 1 al 6 novembre nel capoluogo giuliano presso il Politeama Rossetti e il Teatro Miela. Sarà presente alla manifestazione triestina Neil Marshall, acclamato regista di film come Dog Soldiers, The Descent e della serie tv Il Trono di Spade, che parteciperà al Festival in veste di presidente di giuria del Premio Asteroide e presenterà in anteprima a Trieste il suo ultimo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 29 luglio 2022) IIlha annunciato il registacomedi, insieme alla prima line-up dei film in concorso Il più importanteitaliano dedicato alla fantascienza si prepara per la 22° edizione, in programma dal 1 al 6 novembre nel capoluogo giuliano presso il Politeama Rossetti e il Teatro Miela. Sarà presente alla manifestazione triestina, acclamato regista di film come Dog Soldiers, The Descent e della serie tv Il Trono di Spade, che parteciperà alin veste dididel Premio Asteroide e presenterà in anteprima ail suo ultimo ...

