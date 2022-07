Marta Fascina, mentre Berlusconi è in tv... un gesto senza precedenti | Guarda (Di venerdì 29 luglio 2022) Nella serata di ieri, giovedì 28 luglio, il ritorno in televisione di Silvio Berlusconi, primo appuntamento di quello che si rivelerà un lungo tour elettorale. Il Cavaliere e leader di Forza Italia si è infatti presentato in studio a Zona Bianca, su Rete 4, per una lunga intervista con Giuseppe Brindisi in cui ha fatto il punto politico, parlando sia di quanto accaduto nei giorni della crisi di governo e, soprattutto, di quel che sarà, tra programma elettorale e ambizioni per il suo partito e per la coalizione. Uno scatenato Berlusconi, inoltre, na ha avute un po' per tutti: ha profetizzato una sorta di disastro alle urne per Carlo Calenda, dunque ha bollato i grillini come "partito di scappati di casa" che "non hanno mai lavorato". Insomma, due grandi classici del leader azzurro. Quindi ha smentito le voci secondo le quali ambirebbe alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Nella serata di ieri, giovedì 28 luglio, il ritorno in televisione di Silvio, primo appuntamento di quello che si rivelerà un lungo tour elettorale. Il Cavaliere e leader di Forza Italia si è infatti presentato in studio a Zona Bianca, su Rete 4, per una lunga intervista con Giuseppe Brindisi in cui ha fatto il punto politico, parlando sia di quanto accaduto nei giorni della crisi di governo e, soprattutto, di quel che sarà, tra programma elettorale e ambizioni per il suo partito e per la coalizione. Uno scatenato, inoltre, na ha avute un po' per tutti: ha profetizzato una sorta di disastro alle urne per Carlo Calenda, dunque ha bollato i grillini come "partito di scappati di casa" che "non hanno mai lavorato". Insomma, due grandi classici del leader azzurro. Quindi ha smentito le voci secondo le quali ambirebbe alla ...

