LIVE – Parma-Lecce, amichevole 2022 (DIRETTA) (Di venerdì 29 luglio 2022) Grande attesa per Parma-Lecce, match amichevole in programma alle 20:30 di domani, venerdì 29 luglio. Al Tardini un test importante per le due squadre. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti di gioco? Scopriamolo insieme. AGGIORNA LA DIRETTA Parma-Lecce (Ore 20:30) SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Grande attesa per, matchin programma alle 20:30 di domani, venerdì 29 luglio. Al Tardini un test importante per le due squadre. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti di gioco? Scopriamolo insieme. AGGIORNA LA(Ore 20:30) SportFace.

CryAntonino : Maltempo: grandine e nubifragi al nord, Vigili del Fuoco impegnati a Milano e Parma - emergency_live : Maltempo: grandine e nubifragi al nord, Vigili del Fuoco impegnati a Milano e Parma - paoloigna1 : RT @SANATECH6: ?? Siamo live da Parma, per la giornata in campo 'Mezzi tecnici innovativi per il pomodoro da industria in agricoltura biolog… - SANATECH6 : ?? Siamo live da Parma, per la giornata in campo 'Mezzi tecnici innovativi per il pomodoro da industria in agricoltu… - editricezeus : #CibusTecForum: il nuovo appuntamento della community del settore delle tecnologie food & bev è a Parma, il 25/26 o… -