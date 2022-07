Calciomercato Atalanta, accordo raggiunto con l’Inter per un attaccante! (Di venerdì 29 luglio 2022) l’Inter ha il compito ora di sfoltire il reparto avanzato. Sono troppi 6 giocatori per soli due posti e gli indiziati principali a partire sono sicuramente Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti, rientrato dal prestito brillante all’Empoli. Se per il cileno si è registrato solamente un timido interesse da parte del Marsiglia, discorso diverso per l’ex Genoa. Pochi giorni fa sembrava essere ad un passo dall’indossare la maglia granata della Salernitana, dato che la squadra campana aveva trovato l’accordo con Marotta e Ausilio. La sua volontà, però, non era quella e alla fine è saltato tutto. Andrea Pinamonti Empoli FC AtalantaOra, però, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante italiano sarebbe ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra dell‘Atalanta. Infatti i due club sarebbero molto ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022)ha il compito ora di sfoltire il reparto avanzato. Sono troppi 6 giocatori per soli due posti e gli indiziati principali a partire sono sicuramente Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti, rientrato dal prestito brillante all’Empoli. Se per il cileno si è registrato solamente un timido interesse da parte del Marsiglia, discorso diverso per l’ex Genoa. Pochi giorni fa sembrava essere ad un passo dall’indossare la maglia granata della Salernitana, dato che la squadra campana aveva trovato l’con Marotta e Ausilio. La sua volontà, però, non era quella e alla fine è saltato tutto. Andrea Pinamonti Empoli FCOra, però, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante italiano sarebbe ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra dell‘. Infatti i due club sarebbero molto ...

