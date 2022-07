Valentina uccisa dal figlio, lei voleva allontanarlo dal padre in carcere, mentre lui scriveva al papà: 'Sei il mio leone, a presto fuori' (Di giovedì 28 luglio 2022) 'Ti amo leone, sei la mia vita a presto fuori': questo era, per il ragazzo di quasi 15 anni che ha ucciso a coltellate la madre Valentina Giunta , il padre . Tanto da tatuarsi un cucciolo di leone sul ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) 'Ti amo, sei la mia vita a': questo era, per il ragazzo di quasi 15 anni che ha ucciso a coltellate la madreGiunta , il. Tanto da tatuarsi un cucciolo disul ...

