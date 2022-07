Valentina Giunta, la donna uccisa dal figlio e i post del ragazzo per il padre in carcere: «Leone mio, a presto fuori» (Di giovedì 28 luglio 2022) Valentina Giunta, 32 anni, è morta nella notte di lunedì 25 luglio, uccisa a coltellate. La polizia ha fermato il figlio non ancora 15enne della donna, madre anche di un bambino di 10 anni. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’omicidio ci sarebbero i rapporti tesi tra i due e la scelta di Valentina di lasciare Catania per allontanarsi dal padre del ragazzo. Che si trova in carcere per furti d’auto e tentato omicidio. Il figlio maggiore aveva mantenuto con lui un forte legame. Secondo la polizia lui l’ha accoltellata quattro volte e l’ha lasciata in una pozza di sangue nell’abitazione: due stanze nel quartiere popolare di San Cristoforo. Gli agenti lo hanno trovato tracciando il suo cellulare mentre vagava ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022), 32 anni, è morta nella notte di lunedì 25 luglio,a coltellate. La polizia ha fermato ilnon ancora 15enne della, madre anche di un bambino di 10 anni. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell’omicidio ci sarebbero i rapporti tesi tra i due e la scelta didi lasciare Catania per allontanarsi daldel. Che si trova inper furti d’auto e tentato omicidio. Ilmaggiore aveva mantenuto con lui un forte legame. Secondo la polizia lui l’ha accoltellata quattro volte e l’ha lasciata in una pozza di sangue nell’abitazione: due stanze nel quartiere popolare di San Cristoforo. Gli agenti lo hanno trovato tracciando il suo cellulare mentre vagava ...

