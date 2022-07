Ucraina: Servizio emergenze, 'salvate 5 persone sotto macerie dopo attacco a Toretsk' (Di giovedì 28 luglio 2022) Kiev, 28 lug. (Adnkronos) - "A causa dell attacco russo a Toretsk, nella regione di Donetsk, è stato danneggiato un palazzo di 5 piani. salvate da sotto le macerie 5 persone. Una potrebbe essere ancora fra i detriti". Lo ha scritto su Telegram il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Kiev, 28 lug. (Adnkronos) - "A causa dellrusso a, nella regione di Donetsk, è stato danneggiato un palazzo di 5 piani.dale. Una potrebbe essere ancora fra i detriti". Lo ha scritto su Telegram ilstatale di emergenza dell'

