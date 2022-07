Sydney Sweeney di Euphoria: “Guadagno a malapena ciò che serve per sopravvivere” (Di giovedì 28 luglio 2022) La star di Euphoria, Sydney Sweeney, ha svelato alcuni retroscena della sua carriera, spiegando che non sempre la vita degli attori è idilliaca come sembra. In un’intervista al magazine The Hollywood Reporter, ha raccontato di avere ancora delle difficoltà economiche e di riuscire a malapena a coprire le spese. “Non pagano più gli attori come una volta”, ha spiegato Sweeney, aggiungendo che se volesse prendersi un break dal lavoro per lei sarebbe un problema: Se mi prendessi una pausa di sei mesi, non avrei entrate per coprirla. Non ho nessuno che mi sostenga, non ho nessuno a cui rivolgermi, per pagare le bollette o chiedere aiuto. Sydney Sweeney non è certo al verde, ma ha semplicemente raccontato le difficoltà che sta incontrando nella sua carriera. “Le star vengono ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 28 luglio 2022) La star di, ha svelato alcuni retroscena della sua carriera, spiegando che non sempre la vita degli attori è idilliaca come sembra. In un’intervista al magazine The Hollywood Reporter, ha raccontato di avere ancora delle difficoltà economiche e di riuscire aa coprire le spese. “Non pagano più gli attori come una volta”, ha spiegato, aggiungendo che se volesse prendersi un break dal lavoro per lei sarebbe un problema: Se mi prendessi una pausa di sei mesi, non avrei entrate per coprirla. Non ho nessuno che mi sostenga, non ho nessuno a cui rivolgermi, per pagare le bollette o chiedere aiuto.non è certo al verde, ma ha semplicemente raccontato le difficoltà che sta incontrando nella sua carriera. “Le star vengono ...

ChiaraZn : RT @RollingStoneita: Puoi pure essere una star di ‘Euphoria’, e non riuscire comunque ad arrivare a fine mese. Le dichiarazioni di Sydney S… - cinefilosit : #MadameWeb: #SydneySweeney svela dettagli sul suo misterioso personaggio! - CarryEyesCinema : RT @RollingStoneita: Puoi pure essere una star di ‘Euphoria’, e non riuscire comunque ad arrivare a fine mese. Le dichiarazioni di Sydney S… - SanremoAncheNoi : RT @RollingStoneita: Puoi pure essere una star di ‘Euphoria’, e non riuscire comunque ad arrivare a fine mese. Le dichiarazioni di Sydney S… - RollingStoneita : Puoi pure essere una star di ‘Euphoria’, e non riuscire comunque ad arrivare a fine mese. Le dichiarazioni di Sydne… -