(Di giovedì 28 luglio 2022) Sin dail giovaneha debuttato in quel di Stamford, ha semper avuto come chioccia il leggendario padre, Rey. Insieme hanno formato un buon duo che ha tanto aiutate il rampollo a farsi le ossa all’interno del ring. Dal momento in cui cheè vistosamente cresciuto, si potrebbero iniziare a gettare le basi per un feud padre-. Ed ecco cosa ne pensa Rey in merito. It’s about damn time “Ricordo che di questa situazione ne abbiamo parlato sin dai primi giorni in cui lo allenavo. Gli dissi -pensa ch un giorno lotteremo insieme e potremmo finire a turnare uno sull’altro…”. Abbiamo un alchimia speciale daera coinvolto, allora aveva sette anni, nella storyline con Eddie. Essendo un qualcosa speciale per me lo devo sentire io stesso ...

Zona_Wrestling : Rey Mysterio: 'Quando i tempi saranno maturi feuderò con mio figlio Dominik' - SpazioWrestling : QUANTA VOGLIA AVETE DI VEDERE QUESTA FAIDA PADRE-FIGLIO? #ReyMysterio #DominikMysterio - denkihogws : emerie con uno sticker casuale trash mi ha appena sbloccato il ricordo del mio amore per rey mysterio - EMMEESSE_ : @Gyomei_3 Magari, in banter era venne Rey Mysterio - Federico_FR24 : Lui, Rey Mysterio e Allen Iverson. Avanti Ultras -

World Wrestling

Attenzione a Rhea Ripley, tornata in scena per rovinare la celebrazione di. WWE Raw Women's Championship : Becky Lynch (C) vs Bianca Belair Una rivalità che non conosce fine. Le due si ...A All In presero parte anche, Okada, Chris Jericho e l'attore Stephen Amell (che sarebbe poi diventato protagonista di una serie TV sul Wrestling). Sempre nello stesso anno la ROH ... Rey Mysterio pensava che la WWE non fosse interessata a lui Sin da quando il giovane Dominik ha debuttato in quel di Stamford, ha semper avuto come chioccia il leggendario padre, Rey Mysterio. Insieme hanno formato un buon duo che ha tanto aiutate il rampollo ...Da tempo, ormai, non si fa altro che parlare di una possibile rivalità tra Rey e Dominik Mysterio. Questa faida tra padre e figlio affascinerebbe l’intero WWE Universe, ma ad oggi non sappiamo ancora ...