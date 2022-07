Omicidio Vassallo, svolta nelle indagini a 12 anni dal delitto (Di giovedì 28 luglio 2022) Omicidio Vassallo: svolta nelle indagini a 12 anni dal delitto del sindaco di Pollica. La Procura di Salerno sta effettuando verifiche e perquisizioni nei confronti di nove indagati. Omicidio Vassallo, nove indagati per la morte del sindaco di Pollica Sono trascorsi dodici anni dall’Omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica Acciaroli, brutalmente ucciso il 5 settembre 2010. A distanza di oltre un decennio, le indagini della Procura di Salerno sembrano essere pronte a una svolta. Nella mattinata di giovedì 28 luglio, infatti, i carabinieri del Ros hanno avviato perquisizioni nei confronti di nove persone. Le perquisizioni sono partite ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 luglio 2022)a 12daldel sindaco di Pollica. La Procura di Salerno sta effettuando verifiche e perquisizioni nei confronti di nove indagati., nove indagati per la morte del sindaco di Pollica Sono trascorsi dodicidall’di Angelo, il sindaco pescatore di Pollica Acciaroli, brutalmente ucciso il 5 settembre 2010. A distanza di oltre un decennio, ledella Procura di Salerno sembrano essere pronte a una. Nella mattinata di giovedì 28 luglio, infatti, i carabinieri del Ros hanno avviato perquisizioni nei confronti di nove persone. Le perquisizioni sono partite ...

