Inter, Mkhitaryan: “Sono venuto qui per vincere” (Di giovedì 28 luglio 2022) Inter Mkhitaryan- L’Inter continua il suo ritiro in Trentino, oggi pomeriggio lavoro forzato e aerobico per gli uomini di Inzaghi come risulta dal report pubblicato dai Nerazzurri. Dopo la sconfitta contro il Lens, Sabato per 1-0, l’Inter vuole subito tornare al top della condizione. Henrikh Mkhitaryan, nuovo acquisto dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn di vari argomenti legati alla sua ex squadra cioè, la Roma, e la voglia di tornare a vincere trofei. Ecco di seguito, le parole dell’Armeno: Sul suo approdo all’Inter e qualche parolina sulla Roma: “Ho scelto l’Inter, mi è dispiaciuto lasciare la Roma, ho giocato lì 3 anni, abbiamo vinto la Conference e mi ha fatto piacere essere parte della storia del club. Il calcio cambia ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 28 luglio 2022)- L’continua il suo ritiro in Trentino, oggi pomeriggio lavoro forzato e aerobico per gli uomini di Inzaghi come risulta dal report pubblicato dai Nerazzurri. Dopo la sconfitta contro il Lens, Sabato per 1-0, l’vuole subito tornare al top della condizione. Henrikh, nuovo acquisto dell’, ha parlato ai microfoni di Dazn di vari argomenti legati alla sua ex squadra cioè, la Roma, e la voglia di tornare atrofei. Ecco di seguito, le parole dell’Armeno: Sul suo approdo all’e qualche parolina sulla Roma: “Ho scelto l’, mi è dispiaciuto lasciare la Roma, ho giocato lì 3 anni, abbiamo vinto la Conference e mi ha fatto piacere essere parte della storia del club. Il calcio cambia ...

Inter : ??A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 33 D'Ambros… - Aquila6811 : RT @nonleggerlo: A 2 settimane dal via, operazioni principali: MILAN: ? Adli, Origi ?? A zero: Romagnoli, Kessie INTER: ? Onana, Bellanova… - nonleggerlo : A 2 settimane dal via, operazioni principali: MILAN: ? Adli, Origi ?? A zero: Romagnoli, Kessie INTER: ? Onana, Be… - infoitsport : Mkhitaryan: “Mou voleva che restassi ma ho scelto l'Inter. Lukaku? Ora è più forte” - infoitsport : MKHITARYAN: 'SONO ALL'INTER PER VINCERE, MOU HA PROVATO A TRATTENERMI' -