Ilary Blasi in tv per dire tutta la verità | Totti trema | dove e quando

(Di giovedì 28 luglio 2022) L'ultimo gossip maturato dagli ambienti che circondano l'ex coppia riferiscono cheè pronta alasulla separazione da. Secondo indiscrezioni, la conduttrice de L'Isola dei Famosi sarebbe in trattativa con l'amica Silvia Toffanin. A settembre, dunque, potremmo conoscere la versione dei fatti dittamente a Verissimo. Per l'ex Letterina sarebbe un ritorno nel talk della compagna di Pier Silvio Berlusconi. Qualche mese fa non era riuscita a trattenere l'intenso fastidio connesso a quello che aveva definito "un accanimento mediatico" nei suoi confronti, ma soprattutto nei confronti della sua famiglia, dopo le voci di tradimenti e separazione....

Ne è un esempio il "divorzio dell'anno" , quello trae Francesco Totti . Tutti ricordiamo quando, per via di una semplice vacanza separati, i rumors avevano iniziato a urlare allo ...La separazione tra Francesco Totti eè diventata una soap opera. Il presunto tradimento dell'ex calciatore con Noemi Bocchi - 34enne romana che non c'entra nulla col mondo dello spettacolo anche se qualche anno fa ha amato l'...Ilary Blasi pronta a raccontare la sua verità in TV dopo gli ultimi pettegolezzi sulla separazione da Totti: ecco dove e quando.A parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è Fiorella, mamma del Pupone, che sembra non essere mai stata contenta della relazione tra il figlio e l’ex letterina ...