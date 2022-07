Il PIL degli Stati Uniti è calato per il secondo trimestre consecutivo (Di giovedì 28 luglio 2022) Giovedì il dipartimento del Commercio del governo degli Stati Uniti ha annunciato che nel secondo trimestre del 2022, cioè da inizio aprile a fine giugno, il Prodotto Interno Lordo (PIL) del paese si è ridotto dello 0,9 per cento rispetto Leggi su ilpost (Di giovedì 28 luglio 2022) Giovedì il dipartimento del Commercio del governoha annunciato che neldel 2022, cioè da inizio aprile a fine giugno, il Prodotto Interno Lordo (PIL) del paese si è ridotto dello 0,9 per cento rispetto

antbar12 : RT @Lukyluke311: Nel 1974 il deficit degli Stati Uniti era pari allo 0,39% del PIL, oggi al 6-7%. Nel 1974 il debito pubblico statunitense… - leonzan75 : RT @ilpost: Il PIL degli Stati Uniti è calato per il secondo trimestre consecutivo - Lukyluke311 : Nel 1974 il deficit degli Stati Uniti era pari allo 0,39% del PIL, oggi al 6-7%. Nel 1974 il debito pubblico statu… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il PIL degli Stati Uniti è calato per il secondo trimestre consecutivo - ilpost : Il PIL degli Stati Uniti è calato per il secondo trimestre consecutivo -