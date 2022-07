I ricavi di Meta calano per la prima volta nella storia (Di giovedì 28 luglio 2022) Pesano i tagli delle aziende alle spese pubblicitarie e la debolezza dell'euro, e le cose non dovrebbero migliorare nel resto del 2022. Leggi su wired (Di giovedì 28 luglio 2022) Pesano i tagli delle aziende alle spese pubblicitarie e la debolezza dell'euro, e le cose non dovrebbero migliorare nel resto del 2022.

repubblica : Meta, per la prima volta nella storia ricavi in calo, crollo dei profitti - TuttoQuaNews : RT @MilanoFinanza: Meta, ricavi trimestrali in discesa per la prima volta. Il titolo crolla al pre-market - ZazieWu : Meta Platforms pubblica il primo calo dei ricavi di sempre e Zuckerberg annuncia taglio forza lavoro nel 2023 - MilanoFinanza : Meta, ricavi trimestrali in discesa per la prima volta. Il titolo crolla al pre-market - Asgard_Hydra : Meta in difficoltà: primo calo dei ricavi della sua storia, utile crolla del 36% - -