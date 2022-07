F1, Fernando Alonso: “La mia priorità è continuare con Alpine” (Di giovedì 28 luglio 2022) Fernando Alonso esprime la propria opinione nel corso della conferenza stampa piloti del Gran Premio d’Ungheria, 13mo impegno del Mondiale F1 2022. Lo spagnolo prova a confermarsi nella prima parte della graduatoria dopo l’ottima prestazione del Paul Ricard. Alpine ha mostrato un ottimo passo in casa insieme a McLaren. Le due compagini citate si sfidano per lo scettro della quarta forza della serie in un tracciato molto selettivo come quello magiaro in cui obiettivamente è difficile superare. ‘Motorsport-total.com’ ha riportato un’interessante retroscena tra il due volte campione del mondo e Lawrence Stroll, numero uno di Aston Martin. “Abbiamo parlato nel 2020 quando il team la Racing Point era molto competitivo e vinceva le gare. La trattativa si è tenuta prima del mio ritorno, ma i colloqui non sono andati bene”. F1, Lewis ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022)esprime la propria opinione nel corso della conferenza stampa piloti del Gran Premio d’Ungheria, 13mo impegno del Mondiale F1 2022. Lo spagnolo prova a confermarsi nella prima parte della graduatoria dopo l’ottima prestazione del Paul Ricard.ha mostrato un ottimo passo in casa insieme a McLaren. Le due compagini citate si sfidano per lo scettro della quarta forza della serie in un tracciato molto selettivo come quello magiaro in cui obiettivamente è difficile superare. ‘Motorsport-total.com’ ha riportato un’interessante retroscena tra il due volte campione del mondo e Lawrence Stroll, numero uno di Aston Martin. “Abbiamo parlato nel 2020 quando il team la Racing Point era molto competitivo e vinceva le gare. La trattativa si è tenuta prima del mio ritorno, ma i colloqui non sono andati bene”. F1, Lewis ...

